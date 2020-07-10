Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Севилья отправилась в гости к Атлетику, где добыла волевую победу со счетом 2:1.

Подопечные Хулена Лопетеги за 20 минут до финального свистка сумели вернуть равновесие в счете благодаря голу Банеги со штрафного, а после Мунир и вовсе принес Севилье очередные три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетик — Севилья:

Атлетик — Севилья 1:2

Голы: Капа, 28 — Банега, 70, Эль Хаддади, 74

Атлетик: Симон — Капа (Вильялибре, 78), Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 25) — Гарсия, Весга — Мунианин, Сансет (Де Маркос, 46), Кордова (Ибаи, 78) — Вильямс (Кодро, 78)

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Эль Хаддади, 64), Гудель, Банега — Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (Де Йонг, 64), Сусо (Фернандо, 79)

Предупреждения: Нуньес, Де Маркос, Гарсия — Банега, Окампос