Испания

Нападающий Фабиан Лусси продолжит карьеру в Барселоне.

Райо Вальекано не смог уговорить 16-летнего форварда Фабиана Лусси остаться, предложение Барселоны оказалось более заманчивым — сообщает Football Espana.

Лусси, которого в Испании считают едва ли не самым перспективным футболистом в стране, пока лишь тренируется с первой командой Райо и дважды попадал в заявку "вальекас" на матчи Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Фабианом интересовался Реал, но затем мадридцы выбыли из гонки.