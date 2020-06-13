Каталонцы договорились о трансфере юного форварда.
Фабиан Лусси, Rayo Vallecano
13 июня 2020, 15:16
Нападающий Райо Вальекано Фабиан Лусси близок к переходу в Барселону, сообщает ESPN.
Каталонский клуб предложил юному форварду выгодный контракт, и он согласился перебраться на Камп-Ноу. В подписании 16-летнего игрока также были заинтересованы Реал Мадрид и Атлетико.
Лусси является воспитанником Райо Вальекано и уже привлекался к тренировкам с первой командой. В активе нападающего имеется 4 матча и 2 гола в составе сборной Испании U-16.
Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к полузащитнику Велес Сарсфилд Тьяго Альмаде.