Испания

Каталонцы договорились о трансфере юного форварда.

Нападающий Райо Вальекано Фабиан Лусси близок к переходу в Барселону, сообщает ESPN.

Каталонский клуб предложил юному форварду выгодный контракт, и он согласился перебраться на Камп-Ноу. В подписании 16-летнего игрока также были заинтересованы Реал Мадрид и Атлетико.

Лусси является воспитанником Райо Вальекано и уже привлекался к тренировкам с первой командой. В активе нападающего имеется 4 матча и 2 гола в составе сборной Испании U-16.

Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к полузащитнику Велес Сарсфилд Тьяго Альмаде.