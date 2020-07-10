Руководство клуба не намерено удерживать в команде упомянутых исполнителей.
МУССА ВАГЕ, ФК БАРСЕЛОНА
10 июля 2020, 19:36
Барселона хочет разгрузить зарплатные ведомости, сообщает CatRadio.
По информации источника, клуб хочет продать футболистов, которые в настоящее время находятся в арендах у других команд.
Среди них – Жан-Клер Тодибо (Шальке) и Мусса Ваге (Ницца). Также клуб готов выслушать предложения по Карлосу Аленье (Бетис) и Рафинье (Сельта).
И, конечно же, на повестке дня уход Филиппе Коутиньо. В Барселоне верят, что бразилец пополнит состав одного из представителей английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн останется в Барселоне на следующий сезон.