Испания

Руководство клуба не намерено удерживать в команде упомянутых исполнителей.

Барселона хочет разгрузить зарплатные ведомости, сообщает CatRadio.

По информации источника, клуб хочет продать футболистов, которые в настоящее время находятся в арендах у других команд.

Среди них – Жан-Клер Тодибо (Шальке) и Мусса Ваге (Ницца). Также клуб готов выслушать предложения по Карлосу Аленье (Бетис) и Рафинье (Сельта).

И, конечно же, на повестке дня уход Филиппе Коутиньо. В Барселоне верят, что бразилец пополнит состав одного из представителей английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн останется в Барселоне на следующий сезон.