Испания

Нападающий получит еще один шанс, чтобы проявить себя.

Руководство Барселоны заверило Антуана Гризманна, что рассчитывает на него в следующем сезоне, сообщает L`Equipe.

Решение о судьбе французского нападающего было вынесено на встрече между советом клуба, игроком и его представителем.

Антуан Гризманн в этом сезоне провел 44 поединка, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее 29-летний форвард мог стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу.