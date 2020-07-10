Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 35 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Алавесом.

Вышедший лишь в концовке матча против Атлетика, Тони Кроос снова сыграет за Реал с первых минут в поединке против Алавеса. На флангах обороны мадридцев ожидаемо сыграют Ферлан Менди и Лукас Васкес. Кроме того, Зинедин Зидан решил не менять вингеров, вновь выпустив в основе Родриго и Марко Асенсио.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Милитан, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Асенсио

Запасные: Ареола, Альтубе, Азар, Бэйл, Вальверде, Б. Диас, Иско, М. Диас, Винисиус, Эрнандес, Гутьеррес

Алавес: Хименес — Х. Наварро, Лагуардия, Эли, Марин — Берк, Камараса, Фейса, Мендес — Перес, Хоселу

Запасные: Кастро, Понс, Агиррегабирия, Риоха, Р. Наварро, Родригес, Паулино, Саинс, Махмуд, Гарсия, Пина, Магальян

Матч Реал — Алавес начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.