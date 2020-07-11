Испания

Форвард продолжает ставить невероятные рекорды.

Нападающий Барселоны Лионель Месси отличился результативной передачей в рамках поединка 36-го тура Примеры против Вальядолида (1:0).

Отметим, что 33-летний аргентинский футболист сумел установить уникальное достижение в истории Примеры, забив более 20 голов и отдав более 20 результативных передач за один сезон.

К слову, в нынешнем веке подобное достижение еще удавалось покорить экс-нападающему Арсенала Тьерри Анри, который в сезоне АПЛ-2003/04 забил 24 гола и отдал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона может сократить зарплату Месси после подписания нового контракта.