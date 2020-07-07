Испания

Бартомеу сообщил футболисту о необходимости сократить расходы.

Барселона продолжает вести переговоры с нападающим Лионелем Месси по новому контракту.

Каталонский клуб договорился с аргентинским форвардом о продлении контракта до 2023 года в мае, но теперь хочет пересмотреть условия соглашения. Как информирует El Chiringuito, президент клуба Хосеп Бартомеу сообщил футболисту о желании снизить зарплату, чем вызвал его недовольство.

Действующий контракт нападающего с клубом истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Месси решил покинуть Барселону свободным агентом.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 38 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 27 голов и совершив 24 ассиста.