Испания

В матче 36-го тура чемпионата Испании вылетевший в Сегунду Эспаньол не смог оказать сопротивления недавнему конкуренту по борьбе за выживание.

В 36-м туре первенства Ла Лиги Эйбар обыграл в Барселоне Эспаньол и существенно повысил свои шансы на выживание.

Победу гостям принесли два пенальти в исполнении Экспосито: первый он реализовал без проблем, а после не забитого второго успешно сыграл на добивании.

Эспаньол — Эйбар 0:2

Голы: Экспосито, 25, с пенальти, 36.

Эспаньол: Диего Лопес — Виктор Гомес, Эспиноса, Кабрера, Дидак — Мелендо (Ву Лей, 73), Давид Лопес, Рока (Дардер, 85), Эмбарба (Рибаудо, 73) — Кампусано (де Томас, 59), Кальери.

Эйбар: Дмитрович — Техеро (Арбилья, 76), Бургос, Бигас, Рафа — Альварес — Кристофоро (де Блазис, 77), Диоп (Атиенса, 90), Экспосито (Оливейра, 90), Инуи — Кике (Энрич, 65).

Предупреждения: Дидак Вила, Рока — Техеро, Энрич.