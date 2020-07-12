Испания

Леванте не смог дома одолеть прямого конкурента.

В матче 36-го тура Атлетик одержал важную победу над Леванте и поднялся на седьмое место.

Баски обошли по дополнительным показателям земляков из Реал Сосьедад и сохраняют шансы на Лигу Европы.

Леванте — Атлетик 1:2

Голы: Бардхи, 71 — Рауль Гарсия, 4, 45+1.

Леванте: Фернандес — Постиго, Дуарте (Мелеро, 90), Везу, Клерк — Рочина (Кочорашвили, 89), Кампанья, Вукчевич (Радоя, 62), Бардхи (Эрнани, 73) — Моралес (Рохер, 62), Майораль.

Атлетик: Симон — Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага — Унаи Лопес, Весга — Вильямс (Лекуэ, 67), Сансет (Кордоба, 67), Муниаин (Кодро, 87) — Рауль Гарсия (Вильялибре, 87).

Предупреждение: Мартинес.