Испания

Президент рассказал о планах на будущее.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что экс-полузащитник команды Хави однажды станет главным тренером "блаугранас".

"Хави будет тренером Барсы, рано или поздно. Но сейчас мы не ищем тренера, мы с Кике. Сетьен будет тренировать команду в Лиге чемпионов, и в заключительных поединках Примеры.

"У нас был очень нетипичный сезон, мы будем играть в августе, и он будет тренером. Если мы победим Наполи, мы будем в Лиссабоне".

"Мы хотим выполнить контракт. Мы пришли к Сетьену, чтобы поговорить о будущем, планах на следующий сезон. Вероятно, он останется с нами, и мне очень интересно услышать, что он думает об этом", — сказал Бартомеу TV3.

Ранее президент каталонцев объяснил, зачем понадобился обмен хавбека Артура Мело на Миралема Пьянича.