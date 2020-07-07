Испания

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу объяснил, зачем его команде было менять Артура Мело на Миралема Пьянича.

Хосеп Мария Бартомеу утверждает, что спортивный фактор был решающим при обмене Артура на Пьянича.

"При осуществлении обмена Артура на Пьянича на первом месте была спортивная составляющая, а уж потом экономическая, – цитирует президента Барселоны Tuttosport. – Что касается именно обмена, то это не правда, что он произошел из-за проблем Барселоны с финансами. Мы изначально рассматривали вариант приобретения Пьянича за деньги, но потом появился более выгодный вариант. В любом случае, приход Пьянича был нужен для усиления команды".

Ранее сообщалось, что Барселона намерена урезать зарплату Лионеля Месси, чтобы снизить расходы клуба.

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