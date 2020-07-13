Испания

У аргентинца все меньше шансов оказаться на Камп Ноу.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу рассказал о ситуации вокруг вероятного трансфера нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

"Предстоящий трансферный рынок будет совсем другим. Большие клубы будут ограничены экономическими проблемами, но Барса всегда во главе этих процессов".

"В случае с Лаутаро переговоры сейчас приостановлены. Мы разговаривали с Интером несколько недель назад. Мы находимся в стадии оценки".

"Мы говорили о Лаутаро, но это было довольно давно. Мы подождем, чтобы закончить сезон и дать оценку происходящему", — сказал Бартомеу TV3.

Ранее функционер заявил, что экс-полузащитник Барселоны Хави рано или поздно возглавит каталонцев.