Испания

Вратарь пропустил два гола под занавес встречи.

В поединке 40-го тура испанской Сегунды Овьедо на выезде сумел добыть важную победу у Сарагосы со счетом 4:2.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, пропустил два гола лишь в компенсированное время матча.

Портал SofaScore оценил игру вратаря оценкой 6,5. Отметим, что у шести футболистов Овьедо оценка выше, чем у украинца, а голкипер Сарагосы, который пропустил четыре гола, был оценен в 7,0 баллов.

К слову, Лунин был признан одним из худших игроков в недавнем поединке Сегунды против Лас-Пальмас.