Испания

Сумма трансфера испанского хавбека составит 24 миллиона евро.

Севилья досрочно гарантировала себе место в Лиги чемпионов на следующий сезон, поэтому теперь клуб обязан автоматически выкупить контракт полузащитника Сусо у Милана.

Сумма полноценного трансфера 26-летнего испанца, который с зимы этого года выступает на правах аренды за "красно-белых", составит 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Сусо провел в футболке Севильи 17 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что, помимо Севильи, в следующей кампании Лиги чемпионов от Испании также будут выступать мадридский Реал, Атлетико и Барселона.