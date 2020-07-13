Сумма трансфера испанского хавбека составит 24 миллиона евро.
Сусо, Getty Images
13 июля 2020, 23:25
Севилья досрочно гарантировала себе место в Лиги чемпионов на следующий сезон, поэтому теперь клуб обязан автоматически выкупить контракт полузащитника Сусо у Милана.
Сумма полноценного трансфера 26-летнего испанца, который с зимы этого года выступает на правах аренды за "красно-белых", составит 24 миллиона евро.
В текущем сезоне Сусо провел в футболке Севильи 17 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Отметим, что, помимо Севильи, в следующей кампании Лиги чемпионов от Испании также будут выступать мадридский Реал, Атлетико и Барселона.