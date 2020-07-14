Испания

Молодой нападающий продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Барселона воспользовалась правом выкупа 19-летнего вингера Сан-Паулу Густаво Майи, сообщает Globo.

Этой весной каталонцы заплатили миллион евро, чтобы иметь возможность выкупить игрока за дополнительные 3,5 млн. Таким образом, Густаво обошелся каталонцам в 4,5 млн евро.

Барселона за эти деньги получила 70% экономических прав на футболиста. Еще 30% остаются у Сан-Паулу.

Майя пять лет выступает за юношеские команды Сан-Паулу. С ними он выиграл семь трофеев.

В составе первой команды 19-летний Майя еще не играл. Он лишь раз попал в заявку команды, когда тренерский штаб решил задействовать многих резервистов в матче против Ботафого (0:1).