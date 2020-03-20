Испания

Каталонцы продвигаются в подписании бразильского игрока.

Барселона выплатила Сан-Паулу миллион евро за опцию выкупа форварда Густаво Майи, сообщает AS.

"Мы продали право выкупа за один миллион евро, чтобы Барселона могла купить его в середине сезона, если захочет. У Майи есть фиксированная стоимость — 4,5 миллиона евро. Такая форма сделки - вариант получить деньги за игрока, но не терять его при этом сразу", — сказал исполнительный директор Сан-Паулу Алешандро Пассаро.

Напомним, Барселона хочет подписать четырех игроков летним трансферным окном.