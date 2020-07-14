Испания

21 футболист, выходивший на поле за мадридцев, забил хотя бы один гол.

Браим Диас - один из этих игроков, Getty Images

Браим Диас - один из этих игроков, Getty Images

Ферлан Менди благодаря голу в ворота Гранады (2:1) стал 21-м футболистом Реала, который сумел забить гол в чемпионате Испании нынешнего сезона, подсчитал Mister Chip.

Среди полевых игроков только Браим Диас, Эдер Милитан и Альваро Одриосола выходили на поле за Реал в этой кампании, но не сумели отличиться. Вратари Тибо Куртуа и Альфонс Ареола также голов не забивали.

Браим Диас и Эдер Милитан (да и Куртуа с Ареола) еще могут исправить ситуацию до конца сезона, а вот Альваро Одриосола находится в аренде в Баварии.

Реал после 36 туров Ла Лиги лидирует с четырехочковым отрывом от Барселоны и преимуществом по личным встречам. Чтобы гарантировать чемпионство, мадридцам нужно набрать два очка в играх с Вильярреалом и Леганесом.