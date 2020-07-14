Испания

Мадридцы намерены избавиться от валлийского вингера.

Руководство Реала готово выплатить вингеру Гарету Бэйлу оставшуюся зарплату, предусмотренную контрактом до 2022 года, чтобы отпустить игрока в качестве свободного агента, утверждает ABC.

По данным источника, в клубе недовольны поведением валлийского футболиста, да и тренерский штаб больше не рассчитывает на форварда.

Отмечается, что мадридцы хотят, чтобы Бэйл покинул команду уже в ближайшее межсезонье, чтобы освободить место для другого игрока.

Ранее СМИ сообщали, что валлиец испортил свои отношения с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.