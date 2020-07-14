Испания

Защитник, вероятно, сменит прописку в межсезонье.

Руководство Барселоны намерено в будущее трансферное окно отправить в аренду центрального защитника Самуэля Умтити, сообщает Diario Sport.

По данным источника, у французского футболиста велики шансы переехать в Италию, так как в Серии А в его услугах заинтересованы Лацио, Рома и Наполи.

Напомним, Умтити перебрался в Барселону летом 2016 года за 25 млн евро, но пропустил почти 60 поединков из-за различных травм.

Ранее сам футболист высказался о своей ситуации в клубе, заявив, что хотел бы вернуться в прошлое.