Защитник, вероятно, сменит прописку в межсезонье.
Самуэль Умтити, getty images
14 июля 2020, 14:59
Руководство Барселоны намерено в будущее трансферное окно отправить в аренду центрального защитника Самуэля Умтити, сообщает Diario Sport.
По данным источника, у французского футболиста велики шансы переехать в Италию, так как в Серии А в его услугах заинтересованы Лацио, Рома и Наполи.
Напомним, Умтити перебрался в Барселону летом 2016 года за 25 млн евро, но пропустил почти 60 поединков из-за различных травм.
Ранее сам футболист высказался о своей ситуации в клубе, заявив, что хотел бы вернуться в прошлое.