Испания

Уругваец рассказал о задачах каталонского клуба.

Нападающий Луис Суарес поделился своим мнением о приоритетах Барселоны в этом сезоне.

"Если честно, победа в Ла Лиге уже невозможна для Барселоны. Мы потеряли наши шансы в матчах с Севильей, Сельтой и Атлетико. Гол Асапаса в матче в Виго был большим ударом, так как мы утратили хорошую возможность.

Теперь мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов, это наша цель", – рассказал Суарес в интервью изданию Sport.

За два тура окончания сезона в Примере Барселона находится позади Реала на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Барселоны.