Испания

Менеджер высказался о ситуации с голкипером.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что голкипер команды Ян Облак может уйти из клуба.

"Меня это не удивляет. Каждый год наших самых важных игроков хотят приобрести лучшие в мире в клубе".

"Нормально всегда искать лучших футболистов — и у нас их много. Некоторые уехали, а другие остались".

"Логично и нормально, что кому-то нужен Облак. Он наш капитан и важный игрок. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на его работу, ведь для Атлетико он делает очень многое", — цитирует Симеоне Goal.

К слову, словенский голкипер в текущем сезоне уже сумел установить рекорд чемпионата Испании.