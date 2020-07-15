Испания

Менеджер уверен, что сохранит свое место в клубе.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказал свое мнение о том, сумеет ли он сохранить свою работу в будущем.

"Конечно, я вижу себя тренером Барселоны в следующем сезоне. Я уже испытывал подобное давление раньше.

"Реальность такова, что есть ожидания, которых никто не достиг или еще не достиг, но проделанная работа — это то, что нужно ценить".

"Я так понимаю свою работу, и хочу, чтобы его оценивали подобным образом. Конечно, я думаю о будущем сезоне", — цитирует Сетьена Goal.

Ранее испанский специалист выразил надежду на то, что каталонцы еще имеют шанс побороться за титул в Примере.