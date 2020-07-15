Испания

Наставник каталонцев поделился мнением о результатах команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о ситуации в команде накануне матча с Осасуной в 37-м туре Примеры.

"Я разделяю ответственность за результаты команды, но не всю. Тренера всегда легко обвинить. Не думаю, что три ничейных результата были очень плохими. Я бы отметил победы Реала во всех матчах после рестарта.

Наши оппоненты, такие как Вальядолид и Осасуна, могли проводить ротацию, а у нас не было такой возможности. Потеря Френки де Йонга стала для нас большим ударом.

Для нас еще не все потеряно, но все выглядит очень сложно. Мы будем сражаться до конца", – приводит слова Сетьена издание Marca.

Матч Барселона – Осасуна в 37-м туре Примеры состоится на Камп Ноу в четверг, 16 июля.

Ранее сообщалось, что полузащитник Френки де Йонг готов сыграть с Осасуной.