Испания

"Красно-черные" следующий сезон проведут во втором дивизионе.

В рамках 37-го тура чемпионата Испании Мальорка принимала Гранаду.

Хозяевам, чтобы иметь шанс сохранить прописку в Ла Лиге, необходимо было обыгрывать гостей, с чем они не справились.

1:2 — Мальорка вылетает из Примеры и в следующем сезоне будет играть в Сегунде.

Мальорка – Гранада 1:2

Голы: Кучо, 20 – Диас, 45+1, Фернадес, 69

Мальорка: Рейна – Посо, Вальент, Баба (Трайковски, 72; Фебас, 88), Раилло (Седлар, 64), Агбеньену (Джуниор, 72) – Кубо, Родригес, Севилья, Кучо – Будимир

Гранада: Силва – Диас, Санчес, Мартинес (Дуарте, 46), Нева – Эррера (Фернандес, 46), Брис Этеки – Пуэртас, Феде (Монторо, 63), Мачис (Диас, 87) – Солдадо (Азиз, 76)

Предупреждения: Будимир, Севилья, Баба, Вальент, Кубо, Кучо – Эррера, Монторо, Мачис, Пуэртас.

Удален: Кучо, 90+9.