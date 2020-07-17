Испания

Президент "сливочных" высказался о досрочном завоевании чемпионства Испании-2019/20.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Президент "сливочных" Флорентино Перес поделился эмоциями после триумфа своей команды, высказавшись также о будущем капитана Серхио Рамоса.

"Рамос останется в Реале на всю жизнь. Болельщики могут быть спокойными. Он является впечатляющим лидером. Все в команде близки, и многое в этом плане зависит от него".

"Все были хороши в этом сезоне, но особенно хочется выделить Карима Бензема. Действительно, все показали высокий уровень. Рамос — больше, чем просто капитан, Куртуа был невероятным, а тренер — архитектор успеха".

"Я видел в Twitter, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей на посту главного тренера Реала. Зидан – это благословение небес. Люди могут говорить про него все, что захотят, а мы продолжим выигрывать трофеи", — приводит слова Флорентино Переса Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.