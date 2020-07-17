Под руководством французского специалиста мадридский клуб выиграл очередной трофей.
ЗИНЕДИН ЗИДАН, GETTY IMAGES
17 июля 2020, 01:39
В 37-м туре чемпионата Испании Реал сумел обыграть Вильярреал. Это означает, что мадридский коллектив завоевал титул чемпиона страны.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан выигрывает трофей каждые 19 поединков: 209 матчей и 11 кубков.
Напомним, что под руководством 48-летнего специалиста "сливочные" выиграли три раза Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок Европы и Суперкубок Испании, два Клубных чемпионата мира и один раз Примеру (в сезоне-2016/17, помимо нынешнего).