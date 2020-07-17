Первым стал нападающий Хосе Луис Перес-Пайя в сезоне-1953/54.
Тибо Куртуа, Getty Images
17 июля 2020, 08:59
Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги.
Благодаря этому триумфу голкипер "сливочных" Тибо Куртуа стал втором игроком в истории мирового футбола, которому удавалось выиграть Ла Лигу в составе сразу двух мадридских грандов — Реала и Атлетико.
В футболке "матрасников" 28-летний бельгиец становился чемпионом Испании в кампании-2013/14 перед переходом в лондонский Челси.
Стоит отметить, что до этого момента единственным футболистом, которому покорялось данное достижение, был нападающий Хосе Луис Перес-Пайя в сезоне-1953/54.
Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю.