Испания

Капитан Реала высказался о досрочном завоевании чемпионства Испании-2019/20.

Реал досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/20 благодаря победе над Вильярреалом в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Защитник "сливочных" Серхио Рамос поделился эмоциями после триумфа своей команды и заявил о желании завершить карьеру в Реале.

"Я хотел бы завершить карьеру здесь. Не думаю, что будут какие-то проблемы с контрактом. Я буду находиться в Реале, пока президент клуба хочет меня здесь видеть".

"Что касается чемпионства, мы получили этот титул в награду за тяжелую работу, настойчивость и стабильность. Мы заслуживаем большого уважения за то, что мы сделали, несмотря на то, что говорят некоторые люди".

"Зидан — ключ нашего успеха. Мы верим в него и его работу. Каждый раз, когда он приходит, все, к чему он прикасается, превращается в золото. Он уникален", — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству Реал опередил Барселону по количеству трофеев за всю историю. Ранее президент "сливочных" Флорентино Перес подтвердил, что Серхио Рамос останется в клубе еще надолго.