Испания

"Фиолето-белые" практически согласовали аренду бразильца.

Полузащитник мадридского Реала Рейнир следующий сезон должен провести в Вальядолиде, сообщает Mundo Deportivo.

"Фиолетово-белые" практически договорились об аренде молодого бразильца и могут подписать его в ближайшее время.

Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго за 30 млн евро. В этом сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в составе Кастильи, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Действующий контракт Рейнира со "сливочными" рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Рейнира также заинтересована Сарагоса.