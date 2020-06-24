Испания

Полузащитник мадридского Реала может перейти в Реал сарагосский.

Реал Сарагоса присоединился к гонке за талантом мадридского Реала – бразильским полузащитником Рейниром. Сарагоса хочет арендовать игрока этим летом, сообщает Ok Diario.

Сарагоса должна вернуться в Ла Лигу этим летом. Ей придется выдержать конкуренцию за бразильца со стороны двух других Реалов – Сосьедада и Вальядолида.

Интерес к Рейниру приписывают и Байеру. Бразилец мог бы стать частью сделки по переходу в Мадрид Кая Хаверца. Однако Реал предпочитает, чтобы Рейнир оставался в Испании по двум причинам: первая – адаптация в Ла Лиге, а вторая – возможность спустя какое-то время получить испанское гражданство и не считаться легионером.

Контракт Рейнира с Реалом рассчитан до лета 2027 года.