Испания

"Нервионцы" закончили чемпионат победой над "летучими мышами".

Севилья перед заключительным туром чемпионата Испании не имела серьезных турнирных задач, ведь вопрос выхода в Лигу чемпионов уже был решен. У команды Хулена Лопетеги оставались шансы занять третье место, но для этого нужно было победить Валенсию и чтобы Атлетико проиграл Сосьедаду.

Севилья со своей частью задачи справилась благодаря голу Серхио Регилона. Однако у Атлетико были свои планы – "матрасники" не проиграли (1:1 с Реал Сосьедадом) и остались третьими благодаря дополнительным показателям.

Что касается Валенсии, то левантийцы завершили кошмарный для себя сезон на девятом месте в турнирной таблице.

Севилья – Валенсия 1:0

Гол: Регилон, 55.

Севилья: Буну – Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Хордан, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 79) – Окампос (Серхи Гомес, 85), Де Йонг (Сусо, 71), Мунир (Эн-Несири, 71).

Валенсия: Доменек – Васс (Коррейя, 82), Габриэль, Мангала, Флоренци – Ферран Торрес (Ли Кан Ин, 71), Парехо, Коклен (Кондогбия, 82), Гедеш (Солер, 22) – Макси Гомес (Собрино, 71), Гамейро.

Предупреждения: Солер.