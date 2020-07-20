Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Испании.
Алавес - Барселона, Getty Images
20 июля 2020, 06:22
Барселона в заключительном туре Ла Лиги разгромила на выезде Алавес. Дубль оформил лучший бомбардир и ассистент чемпионата Лионель Месси, еще по одному голу на свой счет записали Ансу Фати, Луис Суарес и Нельсон Семеду — 5:0.
Алавес – Барселона 0:5
Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57.
Алавес: Роберто – Агиррегабирия, Лагуардия (Альберто Родригес, 46), Магальян, Марин – Эдгар Мендес, Камараса (Махмуд, 65), Ману Гарсия (Фейса, 59), Берк (Риоха, 46) – Лукас Перес (Понс, 46), Хоселу.
Барселона: Нето – Роберто, Араухо, Ленгле (Семеду, 50), Альба – Видаль, Бускетс (Де Йонг, 59), Пуиг – Месси, Суарес, Фати (Брайтвейт, 78).