Испания

Бельгийский голкипер провел больше всех "сухих" матчей в Ла Лиге в сезоне-2019/20.

Прошел заключительный, 38-й тур чемпионата Испании и стал известен обладатель трофея Саморы.

Им стал Тибо Куртуа, который провел больше всех "сухих" матчей – 20. 28-летний футболист отыграл 34 игры в рамках Примеры.

В среднем, бельгиец пропускал 0,59 голов за игру. Он опередил в борьбе за награду Унаи Симона (Атлетик), Яна Облака (Атлетико) и Давида Сорию (Хетафе).

Ранее сообщалось, что Куртуа — второй игрок в истории, выигравший Ла Лигу в составе Реала и Атлетико.