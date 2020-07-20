Испания

Полузащитник Эйбара продолжит карьеру на Эстадио Хосе Сорилья.

Хавбек Эйбара Фабиан Орельяна в качестве свободного агента заключил двухлетний контракт с Вальядолидом, сообщил официальный сайт клуба. "Бело-фиолетовые" надеятся, что 34-летний игрок привнесет в команду ценный опыт.

Три предыдущих сезона Орельяна провел в Эйбаре. Кроме того, он выступал за Валенсию, Сельту, Гранаду и Херес, наиграв 258 матчей в Ла Лиге. В них он забил 36 голов.

Вальядолид в завершившемся чемпионате Испании финишировал на 13-м месте, набрав 42 очка в 38 турах.

Также "пусела" ведет переговоры об аренде из мадридского Реала бразильского полузащитника Рейнира. В сезоне-2019/20 клуб Роналдо арендовал у мадридцев нескольких футболистов, среди которых был и украинский вратарь Андрей Лунин.