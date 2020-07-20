Испания

Спорное решение арбитра стоило "пепинерос" вылета из Ла Лиги.

В 38-м туре чемпионата Испании между собой играли Леганес и Реал.

При счете 2:2 на 84-й минуте игры Лука Йович сыграл рукой в своей штрафной площадке. После паузы и использования системы VAR, было принято решение не назначать одиннадцатиметровый удар.

Это решение вызвало огромные споры, а экс-арбитр Андухар Оливер заявил о судейской ошибке.

"Йович вытянул руку. Это непостижимо, что не поставили пенальти в этом эпизоде", — сказал Оливер.

Если бы Леганес получил пенальти и реализовал его, то клуб остался бы в Примере. Конкурент в лице Сельты провел своей поединок, сыграв вничью (0:0).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Леганес — Реал.