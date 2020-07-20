Испания

"Огурцы" потеряли прописку в высшем дивизионе Испании.

В связи с вылетом в испанскую Сегунду руководство Леганеса решило сделать кадровые перестройки в тренерском штабе первой команды, объявив на своем официальном сайте об отставке наставника Хавьера Агирре.

61-летний мексиканец возглавил Леганес в ноябре 2019 года, однако не смог спасти команду от вылета во второй по силе дивизион Испании.

Клуб поблагодарил опытного специалиста за совместное сотрудничество. Следующее место работы Агирре, а также новый главный тренер Леганеса пока остаются неизвестными.