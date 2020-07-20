Испания

Издание Marca не смогло определиться с единственным обладателем трофея Муньоса.

В испанской Ла Лиге завершился сезон, по итогам которого Marca выбрала обладателя трофея Муньоса, который присуждается лучшему тренеру минувшей кампании первенства страны.

Выделить единственного специалиста, достойного этой награды, у авторитетного издания не получилось, поэтому лучшими тренерами сезона-2019/20 выбрали сразу двух наставников — Зинедина Зидана из мадридского Реала и Хулена Лопетеги из Севильи.

Напомним, что обладателем Пичичи в седьмой раз стал Лионель Месси, Жерар Морено выиграл трофей Сарра, а трофей трофей Саморы отправился в копилку Тибо Куртуа.