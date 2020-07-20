Испания

Украинский голкипер пропустил два гола в матче с Эльче (2:1).

Завершился поединок последнего тура испанской Сегунды, в котором Овьедо отправился в гости к Эльче. Голкипер Андрей Лунин в очередной раз появился в стартовом составе "карбойонцев" и отыграл все 90 минут.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Эльче (2:1), а 21-летний украинец пропустил два гола: на 24-й и 81-й минутах встречи. Однако кроме этого молодой вратарь совершил семь сейвов.

Стоит отметить, что для Лунина эта встреча была последней в футболке Овьедо, поскольку срок арендного соглашения истек, и теперь он вернется в мадридский Реал.

Дальнейшие планы главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана на украинского вратаря пока остаются в секрете, однако сообщалось, что французский специалист рассматривает Андрея в качестве главного сменщика Тибо Куртуа в следующем сезоне.