Испания

Команды украинцев вырвали победы в заключительные минуты матчей.

Завершились матчи последнего тура испанской Сегунды (за исключением встречи Депортиво — Фуэнлабрада), в которых Альбасете с Романом Зозулей и Луго с Василием Кравцом пытались сохранить прописку во втором по силе дивизионе Испании.

Альбасете встретился с Кадисом и добыл минимальную победу на 90-й минуте благодаря реализованному пенальти. Этот результат позволил команде Зозули избежать вылета в Сегунду Б. Украинский форвард вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Что касается Луго, то команда минимально проигрывала по итогам первого тайма, однако во второй половине ей удалось забить два мяча и также сохранить прописку в Сегунде. Василий Кравец вышел на замену на 36-й минуте и доиграл до финального свистка.

Стоит отметить, что в параллельном матче Реал Овьедо уступил Эльче (1:2). Для украинского голкипера Андрея Лунина это был последний матч в испанской Сегунде в текущем сезоне, после которого он вернется в мадридский Реал.