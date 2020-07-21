Испания

Издание Marca опубликовало команду игроков чемпионата Испании, которые сыграли гораздо хуже ожидаемого.

В сборной разочарований сезона в Ла Лиге по версии Marca оказалось по два футболиста Валенсии, Барселоны, Эспаньола, а также по одному от Атлетико, Реала, Севильи, Сельты и Бетиса.

Команда разочарований выглядит следующим образом: Силессен – Тьяго Коррейя, Калеро, Фирпо – Рони Лопеш, Денис Суарес, Варгас, Жоау Фелиш – Гризманн, Йович, Иглесиас.

По информации Transfermarkt, 11 этих игроков суммарно обошлись своим клубам в 455,4 млн евро. Из них 306 млн было потрачено на Фелиша (126 млн), Гризманна (120) и Йовича (60).