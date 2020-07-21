Испания

Кроме того, норвежец был включен и в общую команду лучших футболистов чемпионата.

Издание Marca составило также символические команды Ла Лиги сезона-2020/21 из лучших молодых игроков, а также из открытий чемпионата. В обеих нашлось место для принадлежащего мадридскому Реалу хавбека Мартина Эдегора, который выступал на правах аренды за Реал Сосьедад.

В целом, сразу шесть игроков вошли в обе этих команды. Кроме Эдегора это Салису, Вальверде, Ферран Торрес, Кубо и Фати.

Символическая команда лучших молодых игроков (до 21 года): Мартин (Бетис) – Салису (Вальядолид), Кунде (Севилья), Кукурелья (Хетафе) – Вальверде (Реал) – Ферран Торрес (Валенсия), Кубо (Мальорка), Эдегор (Реал Сосьедад) – Фати (Барселона), Исак (Реал Сосьедад), Винисиус (Реал).

Сборная открытий Ла Лиги: Айтор (Леванте) – Дуарте (Гранада), Пау Торрес (Вильярреал), Салису (Вальядолид) – Ферран Торрес (Валенсия), Эдегор (Реал Сосьедад), Вальверде (Реал), Кубо (Мальорка) – Чими Авила (Осасуна), Карлос Фернандес (Гранада), Фати (Барселона).

Также Marca назвала сборную из лучших футболистов чемпионата в целом (Эдегору нашлось место и в ней) и команду разочарований.