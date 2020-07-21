Защитник Ромы Алессандро Флоренци в своем Instagram объявил об отъезде из Валенсии, за которую он выступал на правах аренды с января 2020 года.

29-летний итальянец поблагодарил болельщиков за поддержку и "летучих мышей" за непродолжительное сотрудничество, опубликовав фотографию из самолета. По всей видимости, Флоренци возвращается в Рим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS! Valencia me ha acogido con afecto y cariño. Debíamos afrontar en el campo a muchos equipos, pero después nos encontramos todos juntos jugando en un solo equipo contra un adversario inesperado y maldito. Gracias, gracias de verdad a todos por haberme hecho sentir como en casa. Gracias a todos los componentes del Valencia CF, del primero al último. Gracias a mis compañeros: un grupo de personas fantásticas. Gracias valencianistas por vuestro cariño. Ciao Valencia, Y MUCHAS GRACIAS! Aquí tenéis a un valencianista más. Alessandro. // SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro

Публикация от ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

 

В сезоне-2019/20 Алессандро Флоренци провел в футболке Валенсии 14 поединков, в которых результативными действия не отметился. Ранее итальянец признавался, что хочет продолжить выступать за испанский клуб.