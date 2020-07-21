Испания

Итальянский защитник возвращается в Рому после полугодичной аренды.

Защитник Ромы Алессандро Флоренци в своем Instagram объявил об отъезде из Валенсии, за которую он выступал на правах аренды с января 2020 года.

29-летний итальянец поблагодарил болельщиков за поддержку и "летучих мышей" за непродолжительное сотрудничество, опубликовав фотографию из самолета. По всей видимости, Флоренци возвращается в Рим.

В сезоне-2019/20 Алессандро Флоренци провел в футболке Валенсии 14 поединков, в которых результативными действия не отметился. Ранее итальянец признавался, что хочет продолжить выступать за испанский клуб.