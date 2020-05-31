Итальянец рассказал о готовности к возобновлению сезона.
Алессандро Флоренци, Getty Images
31 мая 2020, 11:15
Полузащитник Алессандро Флоренци прокомментировал возвращение к тренировкам и рассказал о своих целях в Валенсии.
"У меня все очень хорошо. Два месяца я пытался поддерживать форму дома, теперь мы вернулись к командным тренировкам.
Мне было непросто. Я сыграл три матча, потом заболел ветрянкой, а после случилась ситуация с коронавирусом. Я еще не успел почувствовать атмосферу в Валенсии. Хочу показать болельщикам все, на что я способен.
Хочу на 100% выкладываться в футболке Валенсии, помогать одноклубникам и бороться за нашу цель, которая заключается в завоевании путевки в Лигу чемпионов", – рассказал Флоренци в интервью официальному сайту клуба.
В составе "летучих мышей" 29-летний игрок провел 3 поединка после перехода в январе.
Ранее сообщалось, что Валенсия договорилась о продлении аренды Флоренци с Ромой.