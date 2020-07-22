Испания

Полузащитник связал себя с клубом до лета 2025 года.

Хавбек Реал Сосьедада Микель Мерино заключил новый пятилетний контракт с клубом, сообщил официальный сайт "чури-урдин".

Мерино выступает за Сосьедад с лета 2018 года. Баски заплатили за него 12 млн евро Ньюкаслу.

В нынешней кампании 24-летний футболист провел 42 матча во всех турнирах за Реал Сосьедад. На его счету 6 голов и 1 ассист.

Клуб из Сан-Себастьяна занял шестое место в чемпионате Испании. Теперь он сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.