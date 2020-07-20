Испания

Стали известны все представители Испании в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Поражения Валенсии и Хетафе, а также победа Гранады и ничья Реал Сосьедад в последнем туре чемпионата Испании определили всех представителей от Ла Лиги в европейских клубных турнирах.

Четверка участников Лиги чемпионов была известна заранее — Реал, Барселона, Атлетико и Севилья начнут турнир с группового раунда.

Вильярреал также заблаговременно обеспечил себе место в групповом раунде Лиги Европы, заняв пятое место. Гранада, разорвавшая Атлетик (4:0), долгое время шла на шестой позиции, которая также дает путевку в группу ЛЕ, но Реал Сосьедад, сравняв счет под занавес встречи с Атлетико, оттеснил Гранаду на седьмое место, которое позволит начать со второго квалификационного раунда.

Мог бы претендовать на место в групповом турнире Лиги Европы Атлетик, если бы выиграл Кубок Испании, но в связи с пандемией коронавируса их кубковый финал против Реал Сосьедад перенесли на зиму.