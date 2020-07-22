Испания

Херман Бургос может начать самостоятельную работу после девяти лет в Атлетико.

Экс-помощник Диего Симеоне в Атлетико Херман Бургос – один из претендентов на должность главного тренера Алавеса, сообщает AS со ссылкой на журналиста Onda Cero Роберто Баскоя.

Кроме бывшего помощника тренера Атлетико, на этот пост претендуют Хосе Луис Мендилабар, Висенте Морено и недавно уволенный из Бетиса Руби.

"Я определенно собираюсь попробовать себя в качестве главного тренера в Испании. Нас всегда просили сражаться с Барселоной и Реалом, потому что стадион стоил 300 млн евро и за него нужно было платить. Думаю, у меня достаточно знаний, чтобы начать самостоятельную карьеру", — рассказывал недавно Бургос Radio Continental в Аргентине.

За почти девять лет в Атлетико Бургос помог Диего Симеоне выиграть с "матрасниками" чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза дойти до финала Лиги чемпионов.

Алавес в завершившемся сезоне Ла Лиги занял 16-е место, опередив зону вылета на три очка.