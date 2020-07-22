Испания

Испанский форвард продолжит выступать за "насридов" в следующем сезоне.

Гранада на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

35-летний испанец поставил подпись под обновленным соглашением с клубом, которое будет рассчитано до конца сезона-2020/21. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, что Сольдадо перешел в Гранаду прошлым летом, и одноклубники сразу выбрали его одним из четырех капитанов команды.

В кампании-2019/20 опытный форвард провел в футболке "насридов" 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Стоит отметить, что в следующем сезоне Гранада впервые выступит в Лиге Европы и начнет свой еврокубковый путь со второго квалификационного раунда.