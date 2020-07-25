Испания

Издание Marca рассказывает о планах мадридцев на ближайшее трансферное окно.

Болельщики Реала привыкли к покупкам клуба в межсезонье, но в этот раз они, наверное, будут разочарованы. "Сливочные" хотят распродать своих игроков и выручить на этом около 180 млн евро, сообщает Marca. После ситуации с коронавирусом для клуба важна финансовая стабильность – и не нужно забывать еще о масштабной реконструкции Сантьяго Бернабеу, которую проводит Реал.

Однако не стоит ожидать начала распродажи до того, как Реал окончит выступления в Лиге чемпионов. Хотя при этом Реал уже продал незаявленных на данный турнир Хави Санчеса и Ашрафа Хакими в Вальядолид и Интер соответственно. За этот дуэт "королевский клуб" выручил 43,5 млн евро.

Бэйл и Хамес

Двое футболистов, от которых Реал хочет избавиться больше всего – Гарет Бэйл и Хамес Родригес.

Бэйл уже достиг точки невозврата в Мадриде. Хоть агент и утверждает, что Гарет хочет остаться в клубе, пока Реалом руководит Зинедин Зидан, Бэйл играть не будет.

Руководство Реала по-прежнему верит, что валлиец способен значительно влиять на игру, но дело в том, что Зидан не хочет ни тренировать его, ни просто иметь в составе.

Клуб не намерен отпускать Гарета бесплатно или платить большую часть его зарплаты в случае аренды. За оставшихся два года Реал должен выплатить Бэйлу более 60 млн евро. Клуб не хочет тратить такие деньги на футболиста, который не то, что не является лидером – а даже не попадает в заявку на игры.

Случай Хамеса отличается. У него остался только год контракта с Реалом. Агент колумбийца Жорже Мендеш мог бы пристроить его в Бенфику благодаря хорошим отношениям с "орлами". Однако Реал не хочет платить зарплату Хамеса, а для португальцев она слишком высокая.

Родригес ясно понимает, что работать с Зиданом в следующем сезоне он не будет.

Клуб для Луки Йовича

Сербский форвард перебрался в Мадрид прошлым летом. Он должен был как минимум побороться с Каримом Бензема за место в основе, но забил только два гола в Ла Лиге за сезон.

Реал верит в талант молодого серба, поэтому готов отпустить его только в аренду. Потенциальные направления – Милан, Герта и Монако. Отбить потраченные на форварда 60 млн евро этим летом практически невозможно, однако клубы предлагают неплохие деньги за аренду Луки.

Оскар Родригес уйдет

В составе Леганеса Оскар Родригес стал одним из открытий сезона в Ла Лиге. Стартовая цена на Оскара – 20 млн евро. В игроке заинтересован Вильярреал, но ему придется выдержать конкуренцию со стороны Милана.

Себальос и Вальехо

Этот дуэт приходил в Реал в качестве одних из наиболее ярких талантов испанского футбола, но оправдать надежды им не удалось.

Себальос после года аренды в Арсенале не прочь остаться в лондонском клубе. У "канониров" сейчас туго с финансами, но стороны могут сойтись на цене в 30-35 млн евро. Арсенал, похоже, заинтересован в сделке после того, как Микель Артета начал отдавать Дани предпочтение перед Маттео Гендузи.

Вальехо после аренды в Айнтрахт привлек внимание Гранады. Однако мадридцы просят за защитника 15 млн евро.

Мариано и Браим

Зинедин Зидан изредка использовал этих однофамильцев. Что неудивительно, учитывая, что француз зимой говорил экс-форварду Лиона принять одно из предложений, а Браиму уйти в аренду. Позиция француза не изменилась. Клуб выслушает предложения по каждому из этих игроков.

Лунин и Регилон

Андрей Лунин возвращается в Реал, чтобы стать вторым голкипером клуба, а вот Регилон, скорее всего, будет продан, как и Хакими. Серхио понимает, что пока в Реале есть Марсело, он не будет основным – а после хорошего сезона в аренде в Севилье Регилон рассчитывает играть регулярно.

Спортдир Севильи Мончи был бы рад выкупить испанского фулбэка, но дело в том, что Реал просит 20 млн евро.

Эдегор?

Будущее норвежца непосредственно связано с Лукой Модричем. Все идет к тому, что хорват останется на свой последний год на Сантьяго Бернабеу – а значит, Эдегор проведет еще сезон в аренде в Реал Сосьедаде.

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Остальные

Кубо будет играть в аренде и в следующем сезоне. Единственное, что Реал хочет отдать его в клуб, в котором японец сможет играть в Лиге чемпионов.

Леверкузенский Байер хочет арендовать Рейнира, в котором видит замену для уходящего Кая Хавертца.

Альваро Одриосола затерялся в аренде в Баварии. Он вернется в Реал в качестве подмены Карвахалю.

Лукас Васкес и Начо Фернандес нужны Зидану. Они будут играть, если останутся в клубе на следующий сезон. Однако к обоим проявляют интерес другие клубы, и Реал готов выслушать предложения.

Молодые таланты Дани Гомес и Хорхе де Фрутос входят в сферу интересов Бетиса и Сельты соответственно. Цена на каждого из них, предположительно, начинается от 10 млн евро.