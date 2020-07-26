Испания

Форвард Реала Родриго Гоэс рассказал о своих отношениях с Лукой Модричем.

Хорватский полузащитник мадридской команды узнал, что отцу Родриго Гоэса 35 лет. Луке Модричу исполнится 35 в сентябре. Хавбек теперь называет бразильца своим сыном.

"Когда Модрич узнал, что моему папе 35 лет, то не поверил. Ему же тоже 35. После этого Лука сказал мне, что я должен уважать его, ведь он мне в отцы годится".

"С тех пор он называет меня сыном, а я его — папой", — приводит слова 19-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Родриго пополнил состав Реала летом 2019 года из Сантоса за 45 миллионов евро.

В текущем сезоне он отыграл 25 игр во всех турнирах: на его счету семь голов и два ассиста.